Екатеринбург, 12 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Пассажиры авиарейса U6223 авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург — Санкт-Петербург улетели резервным самолётом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Sergey Korovkin 84 Самолёт «Уральских авиалиний»

Всего зарегистрировались 153 человека, среди них два младенца. Они вылетели в 16:16 по местному времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало срабатывание сигнализации незакрытия створок отсека шасси. Посадка прошла штатно.