Пассажиры рейса Екатеринбург — Петербург улетели резервным бортом
Екатеринбург, 12 января, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Пассажиры авиарейса U6223 авиакомпании «Уральские авиалинии» Екатеринбург — Санкт-Петербург улетели резервным самолётом. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Sergey Korovkin 84
Самолёт «Уральских авиалиний»
Всего зарегистрировались 153 человека, среди них два младенца. Они вылетели в 16:16 по местному времени.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее самолёт вернулся в аэропорт вылета. Причиной стало срабатывание сигнализации незакрытия створок отсека шасси. Посадка прошла штатно.