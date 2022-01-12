Саратов, , 16:03 — REGNUM В Саратовской области за 2021 год зарегистрировали 3483 преступления против личности, что составляет 11,6% от общего количества противозаконных действий. По сравнению с 2020 годом их число увеличилось на 7,5% (2020 год — 3241, или 10,6% от общего количества). Итоги минувшего года подвела прокуратура Саратовской области.

Эмблема прокуратуры РФ Genproc.gov.ru

Среди совершенных преступлений против личности приходится на угрозы убийством 699 фактов, умышленное причинение легкого вреда здоровью (384 преступления), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (241), нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию (195), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (148), убийство (78), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (75), причинение смерти по неосторожности (38), причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (14), побои (13), причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны (8).

Раскрываемость преступлений против личности за 2021 год составила 93,8%. Порядка 97,7% преступлений раскрываются по фактам угроз убийством. Хуже всего дела обстоят по разоблачению побоев, раскрываемость данных преступлений не превышает 20%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области женщинами за 8 месяцев 2021 года было совершено 1809 преступлений.

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