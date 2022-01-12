Кострома, 12 января 2022, 16:05 — REGNUM В феврале Костромскую область ждёт подъём заболеваемости из-за нового штамма коронавируса — «Омикрона». Об этом на пресс-конференции 12 января заявил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.
На данный момент случаев заражения «Омикроном» в регионе не выявлено. Тем не менее, медучреждения готовятся к наплыву больных.
На данный момент в Костромской области фиксируют не более 40 случаев заражения COVID-19 в сутки. Однако, ситуация может измениться. К концу января медики получат полное понимание того, как регион прошёл период длинных праздничных выходных.
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