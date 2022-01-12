Кострома, 12 января, 2022, 16:05 — ИА Регнум. В феврале Костромскую область ждёт подъём заболеваемости из-за нового штамма коронавируса — «Омикрона». Об этом на пресс-конференции 12 января заявил главный санитарный врач Костромской области Александр Кокоулин.

Наталья Диева Александр Кокоулин

«Данный штамм по разным оценкам от 4 до 7 раз заразнее, чем «Дельта». Думаю, в феврале мы будем наблюдать как минимум те же цифры, что были на пике последней волны в конце октября 2021 года — это 200 и более случаев в сутки», — сказал Кокоулин.

На данный момент случаев заражения «Омикроном» в регионе не выявлено. Тем не менее, медучреждения готовятся к наплыву больных.

«Больницы дезинфицируют помещения. В резерве на данный момент имеется 900 койко-мест для лечения больных коронавирусом, их в случае необходимости могут развернуть в течение суток. Плюс сейчас открыто 600 коек. Мы рассчитываем, что этого количества хватит для госпитализации всех, кому это будет необходимо. Заражённых «Омикроном» будут лечить так же, как и заражённых штаммом «Дельта». Различий и разделения коек не будет», — добавил санврач.

На данный момент в Костромской области фиксируют не более 40 случаев заражения COVID-19 в сутки. Однако, ситуация может измениться. К концу января медики получат полное понимание того, как регион прошёл период длинных праздничных выходных.