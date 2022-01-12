Лос-Анджелес, США, 12 января 2022, 16:00 — REGNUM Немецкая актриса Диана Крюгер высказалась относительно работы над фильмом режиссёра Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Об этом 12 января пишет E!
Крюгер раскритиковала Тарантино, так как он якобы «не хотел прослушивать» её на кастинге, из-за чего ей «потребовалось много времени, чтобы стать выше этого». «Он не верил в меня с самого начала. Буквально, единственная причина, по которой он прослушал меня — потому что на прослушивании больше никого не осталось. К счастью, всё получилось, но иногда это просто кажется таким несправедливым», — говорит актриса.
ИА REGNUM напоминает, что фильм «Бесславные ублюдки» вышел в 2009 году. Диана Крюгер сыграла в картине звезду немецкого кино и британскую шпионку Бриджит фон Хаммерсмарк.
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