Лос-Анджелес, США, , 16:00 — REGNUM Немецкая актриса Диана Крюгер высказалась относительно работы над фильмом режиссёра Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки». Об этом 12 января пишет E!

Диана Крюгер в роли звезды немецкого кино и британской шпионки Цитата из к/ф «Бесславные ублюдки». реж. Квентин Тарантино, Элай Рот. 2009. Германия, США

Крюгер раскритиковала Тарантино, так как он якобы «не хотел прослушивать» её на кастинге, из-за чего ей «потребовалось много времени, чтобы стать выше этого». «Он не верил в меня с самого начала. Буквально, единственная причина, по которой он прослушал меня — потому что на прослушивании больше никого не осталось. К счастью, всё получилось, но иногда это просто кажется таким несправедливым», — говорит актриса.

ИА REGNUM напоминает, что фильм «Бесславные ублюдки» вышел в 2009 году. Диана Крюгер сыграла в картине звезду немецкого кино и британскую шпионку Бриджит фон Хаммерсмарк.

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