Киев, 12 января, 2022, 16:00 — ИА Регнум. На социально значимые продукты питания на Украине на время карантина из-за пандемии коронавируса введено государственное регулирование. Такое решение в ходе заседания 12 января приняло правительство страны.

Ponchikov.net Продукты питания

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Так, теперь предельный уровень торговой надбавки на период карантина на отдельные виды продовольствия не будет превышать 10%.

Как уточнил в своё телеграмм-канале депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, правительство вводит государственное регулирование цен на гречку, муку, сахар и молоко.

Он указал, что за последний год в стране значительно цены на продукты питания значительно выросли. В частности на 23,8% подорожала гречневая крупа (+8,9 грн), сахар — на 34,9% (+7,3 грн), пшеничная мука — на 15,4% (+1,96 грн), макаронные изделия — на 18,4% (+3,72 грн), молоко — на 9,2% (+2,36 грн). Подсолнечное масло выросло в цене на 48% (+20,25 грн), яйца — на 11,5% (+3,15 грн), птица — на 26,9% (+15,06 грн), сливочное масло — на 12,3%(+ 5,46 грн).

«Именно на эти продукты теперь будет осуществлено государственное регулирование цен», — отметил парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что рост цен на продовольствие на Украине вследствие резкого скачка стоимости российского газа может привести к тому, что гражданам начнут выдавать продуктовые талоны. По его словам, в настоящее время украинские власти обсуждают разные варианты поддержки уязвимых слоёв населения. Эксперт считает введение продуктовых карточек наиболее приемлемым вариантом.