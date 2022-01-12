Варшава, , 16:00 — REGNUM По состоянию на начало текущего года на полицейской службе в Польше находилось 100 557 человек. Об этом свидетельствуют данные Главного полицейского управления Польши, опубликованные на странице ведомства в соцсети Twitter.

Полицейский Tony Webster

«Это рекордно высокое число. Более этой цифры в Польше никогда не было полицейских», — отмечается в сообщении.

Там также указано, что «большое количество полиции — это больший уровень безопасности в стране».

«Мы видим больше патрулей на улицах, больше следователей, больше сотрудников уголовного отдела. Также в этом году, благодаря большому количеству полицейских удалось избежать перегрузки служащих в связи с тем, что часть из их коллег выходили в отпуск на рождественские праздники», — говорится в сообщении.