Вашингтон, 12 января, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Администрация Соединённых Штатов одобрила новые санкции против России, в том числе меры, направленные лично против президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на представителя Совета национальной безопасности США и соответствующие документы.

(сс) The White House Белый дом. США

Отмечается, что 12 января сенаторы-демократы обнародуют свежий пакет санкций, если президент России «вторгнется на Украину». Новые ограничения могут коснуться самого Владимира Путина, высокопоставленных госслужащих и военных, банковской системы.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство России отвергает какие бы то ни было агрессивные намерения относительно Украины, которые в последнее время Москве приписывает Запад. Вместе с тем источники Associated Press ранее сообщили о возможном введении против РФ самых жёстких санкций, сравнимых с ограничениями против Кубы и Северной Кореи.

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