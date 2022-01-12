Москва, , 15:59 — REGNUM В настоящий момент уже очевидно, что от сложностей на европейском газовом рынке выигрывают в первую очередь американские экспортеры сжиденного газа, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик, комментируя слова заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о «Северном потоке — 2».

Виктория Нуланд U.S. Embassy Kyiv Ukraine

«Конечно, не только они, но и другие участники рынка, но в силу удаленности от Европы и высоких издержек именно американцам было на этом рынке сложнее всего конкурировать.

Пока текущая политика ЕС с отказом от долгосрочных контрактов на поставки не привела к взлёту спотовых цен в несколько раз, поставки из США были на этом рынке неконкурентоспособны. Теперь же часть американских газовозов перенацелены с рынков Азии в Европу.

Вопрос лишь в том, что заставляет европейских политиков действовать в ущерб экономике своих стран и карманам своих избирателей.

Особенно в этом смысле странно выглядят действия новых властей Германии, которая могла бы стать главным бенефициаром поставок по «Северному потоку — 2».

Видимо, у американских компаний лоббистские возможности существенно больше, чем у европейского бизнеса», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что США хотят, чтобы Германия и Евросоюз повременили с рассмотрением вопроса о запуске газопровода «Северный поток — 2».

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