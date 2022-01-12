Ярославль, 12 января, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В Ярославской области ожидается сильное похолодание и усиление ветра. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ярославской области.

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По данным Ярославского Гидрометцентра, непогода прибудет в регион с 18 часов 12 января и продержится до 18 часов 13 января. В связи с этим ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, а так же похолодание в ночное время до — 30 градусов. Возможны метель и сильный снег.

Водителей так же предупредили о гололёде и снежных заносах, которые могут возникнуть на дорогах.