Смоленск, , 15:57 — REGNUM Сотрудников и посетителей администрации Смоленска, а также Смоленского областного суда эвакуируют из зданий 12 января. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Очевидцы сообщают, что рядом со зданиями находятся автомобили полиции, МЧС. Предположительно, причиной эвакуации может стать сообщение о минировании зданий, сообщил «Рабочий путь». Официальная информация о причинах эвакуации от силовых структур пока не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, волна ложных сообщений о якобы минированиях прокатилась 12 января по ряду регионов России. Так, в Екатеринбурге эвакуировали все школы, в Новосибирске заминировали суды, в Курской области проверяли здание администрации региона.