Москва, 12 января, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Федеральной резервной системе США будет сложно остановить инфляцию только с помощью повышения ставки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что Федрезерву придется повышать ставки в целях борьбы с инфляцией.

Kurtis Garbutt Логотип ФРС США

«Что касается роста инфляции, то в данной сложившейся ситуации ее будет сложно остановить одним только повышением ставок ФРС, — сказала Новикова. — Рост цен на многие товары стал причиной именно нехватки требуемой продукции в связи с приостановкой производственных циклов как готовой продукции, так и определенных ее частей по всему миру. В связи с продолжающейся пандемией нарушены многие цепочки взаимодействия компаний между собой в рамках глобальной сети создания стоимости. Именно по этой причине растут инфляционные ожидания как в США, так и по всему миру, и пока данная проблема остается нерешенной».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Новикова оценила слова Пауэлла о самых быстрых темпах развития экономики США.