Вашингтон, , 15:55 — REGNUM Новый фильм Мэтта Ривза «Бэтмен» получил возрастной рейтинг PG-13 из-за сцен насилия и нецензурной брани. Об этом 12 января сообщили на официальном сайте рейтингового агентства Film Ratings.

Новый Бэтмен Иван Шилов ©ИА REGNUM

Ранее рейтинг PG-13 имели все предыдущие фильмы о Бэтмене за авторством Кристофера Нолана, Джоэла Шумахера и Тима Бертона.

Мировая премьера «Бэтмена» запланирована на 2 марта 2022 года. Цифровой релиз состоится на стриминговом сервисе HBO через 46 дней после премьеры. Главные роли в фильме сыграли Роберт Паттинсон, Зои Кравиц, Пол Дано, Джеффри Райт, Джон Туртурро и Питер Сарсгаард.