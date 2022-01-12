Великий Новгород, , 16:22 — REGNUM Посетители Новгородского музея-заповедника смогут увидеть в наступившем году новые экспозиции. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Великий Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

Главный музейный комплекс Великого Новгорода продолжает реставрацию исторических объектов. На эти мероприятия Министерство культуры РФ выделило 500 млн рублей. По их завершению посетителям откроются новые музейные объекты. Так, в этом году пройдет реставрация Новгородского Кремля. При этом большое внимание уделят колокольне Никольского собора и ограде Ярослава Дворища.

«В 2022 году будет вестись дальнейшая реставрационная работа на стенах Кремля. Текущая работа принесла любопытные архитектурные открытия. После окончания работ будет рассмотрена возможность их музеефикации», — сообщила директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева.

В музее-заповеднике в подцерковье памятника церкви Жён Мироносиц разместится Музей игрушки, также от звонницы до Спасской башни в июне 2022 года откроют боевой ход Кремля.

Помимо этого в музее планируют возвести Национальный историко-археологический центр им. академика Валентина Янина. Его оснастят современным оборудованием для проведения реставрационных работы и для хранения коллекций музея. Строительство археологического центра запланировано на 2024−2025 годы.

«Объем работы огромный — и проектирования, и строительства. Очень серьезно сейчас Министерство культуры взялось за поддержку сельских музеев, малых музеев, краеведческих музеев», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Отметим, антикоронавирусные ограничения не стали преградой для интереса местных жителей и гостей города к объектам Новгородского музея-заповедника. За 2021 год музейный комплекс посетило более 800 тыс. человек.