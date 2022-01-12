Великий Новгород, 12 января, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Посетители Новгородского музея-заповедника смогут увидеть в наступившем году новые экспозиции. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Великий Новгород

Главный музейный комплекс Великого Новгорода продолжает реставрацию исторических объектов. На эти мероприятия Министерство культуры РФ выделило 500 млн рублей. По их завершению посетителям откроются новые музейные объекты. Так, в этом году пройдет реставрация Новгородского Кремля. При этом большое внимание уделят колокольне Никольского собора и ограде Ярослава Дворища.

«В 2022 году будет вестись дальнейшая реставрационная работа на стенах Кремля. Текущая работа принесла любопытные архитектурные открытия. После окончания работ будет рассмотрена возможность их музеефикации», — сообщила директор Новгородского музея-заповедника Наталья Григорьева.

В музее-заповеднике в подцерковье памятника церкви Жён Мироносиц разместится Музей игрушки, также от звонницы до Спасской башни в июне 2022 года откроют боевой ход Кремля.

Помимо этого в музее планируют возвести Национальный историко-археологический центр им. академика Валентина Янина. Его оснастят современным оборудованием для проведения реставрационных работы и для хранения коллекций музея. Строительство археологического центра запланировано на 2024−2025 годы.

«Объем работы огромный — и проектирования, и строительства. Очень серьезно сейчас Министерство культуры взялось за поддержку сельских музеев, малых музеев, краеведческих музеев», — отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Отметим, антикоронавирусные ограничения не стали преградой для интереса местных жителей и гостей города к объектам Новгородского музея-заповедника. За 2021 год музейный комплекс посетило более 800 тыс. человек.