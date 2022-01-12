Москва, , 15:55 — REGNUM Тенденция по падению в РФ популярности торговых центров усилилась ид-за пандемии и периодов самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы о том, что в РФ в 2022 году ждут снижение ввода новых торговых площадей.

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«Тенденции по снижению популярности гипермаркетов в пользу магазинов city-формата в шаговой доступности у дома наблюдались в России еще до пандемии, — сказал Цыганов. — Пандемия и периоды самоизоляции лишь усилили эти тенденции и уже сформировали привычку к онлайн-торговле и приобретению продуктов и одежды с доставкой. На сегодня конкуренция между службами доставки очень велика. Многие инвестируют значительные средства в этот формат торговли, превращая старые магазины в шоу-румы и примерочные. Этот формат уже прижился и останется с нами после пандемии».

Как уточнил экономист, на судьбе гипермаркетов сказался и рост популярности здорового образа жизни и фермерских продуктов, что позволило развиться нескольким профильным сетям, ориентированным на небольшие магазины city-формата и доставку.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области посещаемость торговых центров упала на 40%.