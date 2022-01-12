Париж, 12 января, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Согласно экономическому прогнозу, опубликованному Банком Франции, экономика хорошо выдерживает распространение штамма «Омикрон», сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Согласно результатам опроса, проведенного среди 8500 руководителей французских компаний с 20 декабря по 6 января, экономика Франции смогла избежать дезорганизации.

Несмотря на вспышку эпидемии, связанную со стремительным распространением штамма «Омикрон», в четвертом квартале рост экономики Франции составил 0,6%.

Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр ранее заявил, что «очень уверен в росте экономики Франции».

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил о закрытии мечети в Каннах, в частности, из-за «антисемитских высказываний».