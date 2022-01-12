Москва, , 15:54 — REGNUM Весьма вероятно, что США не будут вводить жесткие ограничения в связи с новыми рекордами по заражению штаммом «Омикрон», заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Тест на коронавирус в США (сс) The National Guard

«На прошлой неделе доктор Энтони Фаучи, главный эксперт правительства США по инфекционным заболеваниям, предположил, что пришло время перестать считать количество заражений определяющим фактором, а сосредоточится на количестве госпитализаций.

Однако, несмотря на потенциально менее серьезные последствия нового штамма, огромное количество заражений «Омикроном», может вызвать перегрузку больничных систем США.

Количество госпитализаций в Америке достигло рекордного уровня 10 января 2022 года: 132 тыс. 646 человек были госпитализированы с COVID-19, что превышает рекорд января 2021 года в 132 тыс. 051 человек.

Несмотря на это, заявлений о введении новых локдаунов, кроме рекомендаций не посещать Канаду, в США сейчас не озвучивается.

Весьма вероятно, общая стратегия стран в данную волну пандемии будет сводиться к расширению количества мест в госпиталях при относительно мягких мерах ограничения.

В определенной степени финансовые рынки могут проигнорировать данный всплеск заражений коронавирусом в надежде на более долгую стабилизацию во II квартале 2022 года», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США за 10 января, по неполным данным, выявили более 1,13 млн новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что является рекордным максимумом среди всех стран мира.

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