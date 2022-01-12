Москва, , 15:53 — REGNUM Экономический рост, который показывают США, в значительной степени стал результатом постпандемического отскока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова. Так она прокомментировала высказывание главы ФРС США Джерома Пауэлла о «самых быстрых темпах» развития экономики США за последние годы.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экономика США показывает определенный рост, который большей степени стал продолжением так называемого отскока после глубокого снижения экономической активности в период пандемии, — сказала Новикова. — Такой экономический рост можно охарактеризовать по-разному. В том числе и рассуждать о «самых быстрых темпах» развития американской экономики. Маркетинг может все. Другой вопрос, что в реальности американская экономика держится, по сути, на постоянном повышении долга и спекулятивной игре по различного рода инвестиционным и долговым ценным бумагам».

Напомним, как сообщалось ранее, Пауэлл также заявил о том, что американский рынок труда находится в устойчивом положении.