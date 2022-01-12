Москва, 12 января 2022, 15:52 — REGNUM Нельзя исключать, что в 2022 году цены на нефть могут упасть ниже уровня в 70 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Добыча нефти
Добыча нефти

«В случае тотального распространения штамма «Омикрон» и усиления правительствами действий ограничительного характера нельзя исключать и временного проседания нефтяных котировок до уровней в 70 долларов и ниже. Но это, скорее, шоковый сценарий, реализация которого выглядит наименее вероятной», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, согласно которым первая половина 2022 года может ознаменоваться ростом цен на нефть выше 80 долларов за баррель.

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