Москва, 12 января, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Нельзя исключать, что в 2022 году цены на нефть могут упасть ниже уровня в 70 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко.

Добыча нефти

«В случае тотального распространения штамма «Омикрон» и усиления правительствами действий ограничительного характера нельзя исключать и временного проседания нефтяных котировок до уровней в 70 долларов и ниже. Но это, скорее, шоковый сценарий, реализация которого выглядит наименее вероятной», — сказал Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, согласно которым первая половина 2022 года может ознаменоваться ростом цен на нефть выше 80 долларов за баррель.