Москва, , 15:51 — REGNUM Первая половина 2022 года может ознаменоваться ростом цен на нефть выше 80 долларов за баррель. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал решение министерства энергетики США повысить свой прогноз роста цен на нефть марки Brent почти до 75 долларов за баррель.

Добыча нефти

«В течение прошедшего года цены на нефть демонстрировали мощную динамику прироста, показав плюс в 50%. Это происходило на фоне постпандемического оживления экономик, реализации отложенного спроса и, что, пожалуй, имело наиболее сильный эффект, тотальной политики поддержки ключевых экономик за счет беспрецедентно объемных государственных вливаний», — сказал Чередниченко.

Как подчеркнул эксперт, в настоящее время мир продолжает освобождаться от ограничений эпидемиологического характера.

«Все это говорит о том, что сформированный Минэнерго США прогноз стоимости нефти на 2022 год на уровне почти в 75 долларов за баррель выглядит вполне обоснованным. А с учетом продолжающихся опасений (особенно в Европе) по поводу установления аномально холодной температуры первая половина 2022 года может ознаменоваться ценовыми уровнями в районе отметки 80+ долларов», — добавил Чередниченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министерство энергетики США повысило свой прогноз по средней цене на нефть марки Brent в 2022 году почти на 6%.

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