Москва, , 15:50 — REGNUM Защитник московского «Локомотива» Мурило перешёл в бразильский «Палмейрас». Об этом 12 января сообщила пресс-служба «железнодорожников».

Мурило Серкейра (справа) Алексей Колчин © ИА REGNUM

"Благодарим Мурило за игру и желаем успешного продолжения карьеры», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «Локомотив» и «Палмейрас» согласовали переход 24-летнего футболиста.

Мурило играл за «Локомотив» с июня 2019 года. На его счету 75 матчей за клуб и пять голов. В составе команды он стал серебряным и бронзовым призёром чемпионата России, выиграл Кубок и Суперкубок России.