Нью-Йорк, США, 6 сентября, 2021, 21:47 — ИА Регнум. Американская певица Лана Дель Рэй в своих социальных сетях пообещала своим фанатам представить новую песню в этот четверг, 9 сентября. Сингл «Arcadia» пойдет в счет грядущего студийного альбома артистки «Blue Banisters», который должен появится в конце 2021 года.

Музыка

Новая песня станет четвертым синглом грядущего альбома, следуя за ранее выпущенными треками «Blue Banisters», «Text Book» и «Wildflower Wildlife».

https://www.instagram.com/p/CTXv9KKv8ba/

Отметим, что «Blue Banisters» станет продолжением ее мартовского студийного альбома «Chemtrails Over The Country Club».