Москва, , 15:50 — REGNUM Несмотря на развитие интернет-торговли, российские ТРЦ по-прежнему привлекают большой объем покупателей за счет постепенного изменения формата свой работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 января заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Эскалаторы. Торговый центр

«Большие магазины и гипермаркеты хотя и являются основой, но не единственной для формирования торгово-развлекательных центров и моллов, где кафе и рестораны, развлечения и кинотеатры тоже привлекают значительный объем покупателей, — сказал Цыганов. — Вопрос только, что будет более привлекательным — пообедать после шопинга или зайти в магазин после обеда. Сам по себе шоппинг является привычным развлечением для многих жителей РФ, которые не готовы полностью отказаться от него в пользу интернет-магазинов. Посмотреть и примерить сразу несколько моделей пока еще удобнее, чем искать их в Сети».

Поэтому, как пояснил экономист, изменение формата торговли и размещения торговых площадей, увеличение доли развлечений, появление театров и спортивных залов, при возможности бассейнов — меры, которые рассматривают и внедряют современные моллы.

Напомним, как сообщалось ранее, есть прогнозы, согласно которым в 2022 году объемы строительства новых торговых площадей могут упасть почти в два раза.