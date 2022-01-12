Нью-Йорк, США, , 15:48 — REGNUM Американская инди-рок-группа The Strokes поделилась новостями о перенесенном новогоднем концерте в Нью-Йорке. Коллектив планирует провести его весной. Об этом 12 января рассказал портал NME.

The Strokes в клипе на песню Bad Decisions Официальный YouTube-канал группы The Strokes

Первоначально группа должна была выступить на стадионе Barclays Center 31 декабря 2021 года, прежде чем новый штамм коронавируса «Омикрон» заставил их отменить концерт в эту дату. The Strokes объявили, что сыграют на том же месте 6 апреля при поддержке канадского исполнителя Мака Демарко (настоящее имя — Вернон Макбрайер).

В декабре штат Нью-Йорк сообщил о самых высоких показателях заболеваемости коронавирусом за один день — 21 027 новых случаев, что побило предыдущий рекорд, установленный 14 января 2021 года.

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