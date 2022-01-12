The Strokes перенесли новогоднее выступление на апрель
Нью-Йорк, США, 12 января, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа The Strokes поделилась новостями о перенесенном новогоднем концерте в Нью-Йорке. Коллектив планирует провести его весной. Об этом 12 января рассказал портал NME.
Первоначально группа должна была выступить на стадионе Barclays Center 31 декабря 2021 года, прежде чем новый штамм коронавируса «Омикрон» заставил их отменить концерт в эту дату. The Strokes объявили, что сыграют на том же месте 6 апреля при поддержке канадского исполнителя Мака Демарко (настоящее имя — Вернон Макбрайер).
В декабре штат Нью-Йорк сообщил о самых высоких показателях заболеваемости коронавирусом за один день — 21 027 новых случаев, что побило предыдущий рекорд, установленный 14 января 2021 года.