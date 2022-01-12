Варшава, 12 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Польши 12 января опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 за последние сутки в стране.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Так, за последние 24 часа в Польше зафиксировано 16 173 новых случая заражений коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 684 человека.

В больницах по состоянию на 12 января находятся 20 118 пациентов с COVID-19. Из них 1 986 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В общей сложности с начала пандемии в Польше зафиксировано 4 248 559 случаев заражения коронавирусом. С данным диагнозом умерли 100 938 человек.