Киев, 12 января, 2022, 15:47 — ИА Регнум. С призывом к властям Украины не арестовывать его прямо в аэропорту по возвращению на родину обратился бывший украинский президент Петр Порошенко. Его слова 12 января приводит пресс-служба партии «Европейская солидарность», в которой он является лидером, на своей странице в соцсети в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

«Советую Банковой (офису президента — ред.) не тратить средства на незаконное внешнее наблюдение и прослушку — мы будем информировать вас о каждом шаге, который приближает домой. Также не советую властям пугать меня арестом прямо в аэропорту», — приводит его слова пресс-служба украинской политической силы.

Также указывается, что, по информации «Европейской солидарности», бывший украинский лидер намерен вернуться на территории Украины самолетом из Варшавы.

Как сообщало, 17 декабря Порошенко, являющийся депутатом Рады, покинул Украину, отправившись в дипломатическое турне, в ходе которого были намечены визиты в Турцию и Польшу. Позднее он пообещал вернуться на родину 17 января.