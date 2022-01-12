Москва, , 15:44 — REGNUM При ограничении наценки на социально значимые продукты издержки ретейлеров не уменьшаются. Вероятно, произойдет компенсация «утерянной» маржинальности через наценки на другие виды товаров, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Буйлакова.

«Возможен позитивный эффект от лимитирования накруток на товары, поскольку в большинстве случаев такие товары, как соль, сахар, крупы и овощи, являются товарами со схожими характеристиками — товар в одном магазине мало отличается от товара в другом.

Таким образом, ретейлеры, предлагающие товар с меньшей ценой, могут рассчитывать на увеличенный трафик за счет переманивания клиентов.

Меньшая маржинальность может быть компенсирована продажами в больших объемах товаров, на которые накрутка была лимитирована, а также товаров, которые покупаются «по пути на кассу» или которых изменения не коснутся», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, ФАС сообщила, что АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок на социально значимые продукты в 10%, а торговая сеть «Бристоль» — в 10−15%.

В список социально значимых продуктов входят мясо, масло, яйца, сахар, соль, крупы, молоко, хлеб и некоторые овощи. Ретейлеры направили в ФАС предложения по товарным позициям, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.

Наценка в 10% меньше средней валовой маржи «Магнита» или Х5 Retail Group, которая находится в районе 25%.

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