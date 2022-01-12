Москва, 12 января 2022, 15:44 — REGNUM При ограничении наценки на социально значимые продукты издержки ретейлеров не уменьшаются. Вероятно, произойдет компенсация «утерянной» маржинальности через наценки на другие виды товаров, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Буйлакова.
Как сообщало ИА REGNUM, ФАС сообщила, что АО «Тандер» (торговые сети «Магнит» и «Дикси») и Х5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель, «Чижик») готовы ограничить максимальный уровень наценок на социально значимые продукты в 10%, а торговая сеть «Бристоль» — в 10−15%.
В список социально значимых продуктов входят мясо, масло, яйца, сахар, соль, крупы, молоко, хлеб и некоторые овощи. Ретейлеры направили в ФАС предложения по товарным позициям, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки.
Наценка в 10% меньше средней валовой маржи «Магнита» или Х5 Retail Group, которая находится в районе 25%.
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