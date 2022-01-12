Рязань, 12 января, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Пистолет с глушителем, переделанный из охолощенного оружия, и более 200 патронов изъяли оперативники уголовного розыска у 56-летнего жителя Рязани, сообщили ИА REGNUM 12 января в пресс-службе регионального УМВД.

Https://62.мвд.рф/ Переделанный под боевой пистолет с глушителем

Следователи санкционировали через суд обыск в квартире ранее не судимого рязанца на улице Электрозаводской. Там сыщики обнаружили предмет, конструктивно схожий с пистолетом, оснащённый приспособлением для бесшумной стрельбы, более 200 патронов и четыре магазина.

Эксперты установили, что огнестрельное оружие было кустарно переделано из охолощенного пистолета Р-411, созданного на базе пистолета Макарова. Обнаруженные патроны также пригодны для стрельбы и являются боеприпасами.

По предварительным данным, рязанец, работающий охранником, самостоятельно внёс конструктивные изменения в пистолет, а патроны изготовил из приобретённых через интернет составляющих. Возбуждено уголовное дело.