Москва, 12 января, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Ястребы в США всегда будут противниками любых переговоров с Россией. Об этом 12 января заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Перед началом любых значительных переговоров по любому поводу в США всегда получают слово «ястребы», — заявил эксперт.

Это данность, к которой надо привыкнуть, считает политолог.

О том, что в США достаточно влиятельных противников любых переговоров с Россией, прекрасно известно. Поэтому стоит готовиться к худшему, но надеяться, что администрация Джозефа Байдена всё-таки будет более вменяемой, «чем такого рода комментаторы», заключил Трухачёв.

Напомним, что в американском издании The Wall Street Journal вышла статья, в которой авторы рассматривают возможность уступок России по вопросам нерасширения НАТО как худший вариант по сравнению с новым витком боевых действий на Украине.