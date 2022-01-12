Якутск, , 15:38 — REGNUM В Якутии следственные органы выясняют обстоятельства гибели двух мужчин. Их тела были обнаружены в автомашине, закопанной в землю, в Усть-Майском районе республике. Об этом 12 января ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщение о безвестном исчезновении двух мужчин, которые, отправившись в посёлок Солнечный Усть-Майского района, и перестали выходить на связь с родными поступило в следственные органы в октябре 2021 года. Спустя некоторое время у следствия появились «основания полагать, что мужчины стали жертвами преступления, в связи с чем было возбуждено уголовное дело» по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух лиц».

«В ходе предварительного расследования установлено местонахождение тел разыскиваемых мужчин, и в январе 2022 года автомашина с их телами извлечена из каменистого грунта с подземным ручьём», — уточнила представитель СКР.

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В настоящее время все обстоятельства гибели мужчин устанавливаются, назначен ряд экспертных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Якутии нашли оленевода, который два месяца выживал в тайге. Мужчина потерялся в лесу на столь долгий срок уже второй раз из-за провалов в памяти. Он был доставлен домой вертолётом.