Якутск, 12 января, 2022, 15:38 — ИА Регнум. В Якутии следственные органы выясняют обстоятельства гибели двух мужчин. Их тела были обнаружены в автомашине, закопанной в землю, в Усть-Майском районе республике. Об этом 12 января ИА REGNUM сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надежда Дворецкая.

Иван Шилов ИА REGNUM Тело

Сообщение о безвестном исчезновении двух мужчин, которые, отправившись в посёлок Солнечный Усть-Майского района, и перестали выходить на связь с родными поступило в следственные органы в октябре 2021 года. Спустя некоторое время у следствия появились «основания полагать, что мужчины стали жертвами преступления, в связи с чем было возбуждено уголовное дело» по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ — «Убийство двух лиц».

«В ходе предварительного расследования установлено местонахождение тел разыскиваемых мужчин, и в январе 2022 года автомашина с их телами извлечена из каменистого грунта с подземным ручьём», — уточнила представитель СКР.

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В настоящее время все обстоятельства гибели мужчин устанавливаются, назначен ряд экспертных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года в Якутии нашли оленевода, который два месяца выживал в тайге. Мужчина потерялся в лесу на столь долгий срок уже второй раз из-за провалов в памяти. Он был доставлен домой вертолётом.