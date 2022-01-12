Ульяновск, , 15:37 — REGNUM В Ульяновске жители продолжают попадаться на уловки аферистов, желая заработать крупные суммы, а в итоге лишаясь сбережений. Об очередном факте крупного мошенничества сообщает УМВД по Ульяновской области.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Жертвой лжеброкеров стала жительница Заволжского района Ульяновска. Сотрудники полиции установили, что она решила увеличить свои доходы с помощью заработка на брокерской площадке, скачав специальное приложение. После чего с горожанкой связался якобы брокер, убедив в необходимости вложений и быстром получении высокого дохода.

«Следуя рекомендациям, она перевела 1 млн рублей сбережений, а затем ещё более 5 млн рублей кредитных средств, взятых в восьми банках. Потерпевшей не вернулось ни одного рубля», — говорится в сообщении УМВД.

В полиции напоминают, что если поступает предложение о быстром высоком доходе за счёт биржевых игр, то это «стопроцентные виртуальные мошенники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой афериста стала жительница Ундоры, которая хотела продать дачу. В результате общения с мошенником, который якобы хотел купить участок, но вместо предоплаты сослался на «особенности своей работы», она лишилась 300 тыс. рублей.

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