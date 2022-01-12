Ульяновск, 12 января, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Ульяновске жители продолжают попадаться на уловки аферистов, желая заработать крупные суммы, а в итоге лишаясь сбережений. Об очередном факте крупного мошенничества сообщает УМВД по Ульяновской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Жертвой лжеброкеров стала жительница Заволжского района Ульяновска. Сотрудники полиции установили, что она решила увеличить свои доходы с помощью заработка на брокерской площадке, скачав специальное приложение. После чего с горожанкой связался якобы брокер, убедив в необходимости вложений и быстром получении высокого дохода.

«Следуя рекомендациям, она перевела 1 млн рублей сбережений, а затем ещё более 5 млн рублей кредитных средств, взятых в восьми банках. Потерпевшей не вернулось ни одного рубля», — говорится в сообщении УМВД.

В полиции напоминают, что если поступает предложение о быстром высоком доходе за счёт биржевых игр, то это «стопроцентные виртуальные мошенники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жертвой афериста стала жительница Ундоры, которая хотела продать дачу. В результате общения с мошенником, который якобы хотел купить участок, но вместо предоплаты сослался на «особенности своей работы», она лишилась 300 тыс. рублей.

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