Москва, , 15:36 — REGNUM Активизация космической деятельности в мире и увеличение числа запусков приводит к росту количества рукотворных объектов на разных орбитах, которые со временем перестают использоваться. Это создаёт серьёзную проблему для человечества, ведь сегодняшние технологии не позволяют убирать их из космоса, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.

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«Такой космический мусор опасен для запуска новых аппаратов, угрожает деятельности тех, кто работает в космосе, ограничивает возможность вести наблюдение за внеземным пространством, кроме того, есть риск и для живущих на Земле в случае неконтролируемого схода с орбиты таких объектов.

На сегодняшний день существующие у нашей цивилизации технологии не позволяют быстро и просто убирать из околоземного пространства неиспользуемые космические аппараты.

Да, часть объектов удаётся увести с орбиты, но даже их остатки приходится захоранивать в несудоходных районах Мирового океана, что отрицательно влияет на его флору и фауну.

Однако значительная часть аппаратов ещё остаётся в космосе, что является серьёзной проблемой и требует скорейшего решения.

Несомненно, ведущим космическим державам, как и тем странам, которые только начинают осваивать космическое пространство, необходимо ускорить создание технологий по избавлению от космического мусора.

Это нужно, чтобы человечество могло безопаснее изучать пространство за пределами планеты Земля и вести наблюдения за Вселенной», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, член комитета по космическому мусору Международной академии астронавтики (IAA) Даррен Макнайт заявил, что США отстают от других космических держав в сфере борьбы с космическим мусором.

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