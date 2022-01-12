Варшава, 12 января, 2022, 15:34 — ИА Регнум. По итогам 2021 года существенно увеличилось количество заявлений в Польше о предоставлении международной защиты, поданных иностранцами. Об этом 12 января сообщил пресс-секретарь Управления по делам иностранцев в Польше Якуб Дудзяк во время эфира Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Больше всего заявлений о предоставлении убежища подали граждане Белоруссии — около 1200 человек, а также беженцы из Афганистана и Ирака», — заявил чиновник.

Дудзяк добавил, что большинство заявок было подано молодыми людьми. Чуть больше половины иностранцев, подавших заявление на получение статуса беженца в Польше в прошлом году, были в возрасте от 18 до 40 лет. Треть моложе 18 лет.