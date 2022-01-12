Тольятти, Самарская область, , 15:36 — REGNUM Подозреваемую в заведомо ложном сообщении о минировании задержали в Тольятти. Об этом 12 января сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Сообщается, что днем 31 декабря 2021 года стражам порядка позвонила женщина и рассказала об угрозе насильственного разрушения зоны отдыха в Автозаводском районе.

По этому адресу срочно прибыли специалисты. Они обследовали территорию, но предметы, которые был представляли угрозу для жизни и здоровья граждан не обнаружили.

Полицейские оперативно установили личность женщины 1976 года рождения, которую заподозрили в ложном сообщении о минировании. Ранее подозреваемая не привлекалась к уголовной ответственности. Стражи порядка задержали ее.

«В ходе опроса она пояснила, что во время осуществления звонка находилась в состоянии алкогольного опьянения, и не отдавала отчет своим действиям», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам заведомо ложного сообщения об акте терроризма. Расследование дела продолжается.