Атланта, США, 12 января 2022, 15:33 — REGNUM Американский хип-хоп-исполнитель Lil Yachty (настоящее имя — Майлз Макколлум) поделился деталями своего будущего альбома. По словам артиста, он будет иметь новые элементы, которые не соответствуют его привычному стилю. Об этом 12 января рассказал портал NME.
Рэпер рассказал о своем будущем альбоме, когда выбирал себе украшения в ювелирном магазине Icebox в Атланте, который выложил видео с участием артиста на свой YouTube-канал после его визита. «Мой новый альбом — не-рэп, — предупреждает Lil Yachty. — Он выполнен в альтернативном жанре, что просто круто». Он также признался, что это первый раз, когда он говорит об этом релизе публично.
Когда его спросили, что его вдохновило пойти в другом музыкальном направлении, он ответил: «Я всегда этого хотел, но теперь я встретил тех самых музыкантов и продюсеров». Он продолжил: «Это психоделический альтернативный проект. Совсем другое дело. Живые инструменты… Я изменил свою динамику… Я создаю музыку совершенно по-другому».
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