Атланта, США, 12 января, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Американский хип-хоп-исполнитель Lil Yachty (настоящее имя — Майлз Макколлум) поделился деталями своего будущего альбома. По словам артиста, он будет иметь новые элементы, которые не соответствуют его привычному стилю. Об этом 12 января рассказал портал NME.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Рэпер рассказал о своем будущем альбоме, когда выбирал себе украшения в ювелирном магазине Icebox в Атланте, который выложил видео с участием артиста на свой YouTube-канал после его визита. «Мой новый альбом — не-рэп, — предупреждает Lil Yachty. — Он выполнен в альтернативном жанре, что просто круто». Он также признался, что это первый раз, когда он говорит об этом релизе публично.

Когда его спросили, что его вдохновило пойти в другом музыкальном направлении, он ответил: «Я всегда этого хотел, но теперь я встретил тех самых музыкантов и продюсеров». Он продолжил: «Это психоделический альтернативный проект. Совсем другое дело. Живые инструменты… Я изменил свою динамику… Я создаю музыку совершенно по-другому».