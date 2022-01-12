Москва, , 15:30 — REGNUM Принципиально нового очередная схема телефонного мошенничества с помощью голосовых роботов в себе ничего несет, заявил корреспонденту ИА REGNUM вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член генсовета «Деловой России» Владимир Кузнецов.

Телефонный мошенник

«Просто теперь вместо звонка от некоего «представителя банка» гражданам звонят роботы-голосовые помощники и сообщают о «подозрительных операциях, которые совершаются в личном кабинете адресата.

Затем робот просит подтвердить операцию, и, в случае отказа в подтверждении, переводит уже на «сотрудника банка», который далее выясняет у жертвы банковские данные.

Также известно, что телефонные мошенники представляются то сотрудниками банков, получая данные карт граждан, то родственниками, то сотрудниками правоохранительных органов.

Рекомендации в данном случае можно дать лишь стандартные: не верить никаким сообщаемым в звонках от незнакомых номеров данным и все проверять самостоятельно.

Если нет уверенности в том, что операция действительно производилась, необходимо самостоятельно зайти в личный кабинет банка и проверить, существует ли она в принципе.

Также следует помнить, что банк в любом случае не пропустит операцию без подтверждения и для этого не имеет никакого смысла общаться с какими-либо «менеджерами/сотрудниками банка».

Если только нет абсолютной уверенности, что какая-либо операция действительно производилась. А уж сообщать личные данные не стоит ни в каком из случаев», — посоветовал эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в МВД РФ предупредили граждан новой схеме обмана телефонных мошенников. Злоумышленники с помощью голосовых роботов обзванивают клиентов банков.

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