Осло, 12 января, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Разъяснений по поводу возможности назначения действующего генсека НАТО Йенса Столтенберга на должность главы норвежского Центробанка (ЦБ) потребовали от премьер-министра страны Йонаса Гара в парламенте представители норвежских оппозиционных партий. Об этом 12 января сообщает Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

Норвегия

Как считают норвежские оппозиционные парламентарии, такого рода вопросы не должны решаться в кулуарах. При этом лидер Партии прогресса Норвегии Сильви Листхауг заявила, что она «хотела бы получить ответ, какие контакты на этот счет были».

Кроме того, указывается, что Листхауг также направила письменный запрос премьер-министру Норвегии по этому вопросу.

Отметим, Йенс Столтенберг находится на посту генсека НАТО с октября 2014 года и пробудет на нем до 30 сентября 2022 года. Также он в период 2000 по 2001 и с 2005 по 2013 годы находился на посту главы правительства Норвегии.