Подгорица, 12 января, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Агентство кибербезопасности, которое является центральным органом реагирования на киберугрозы в Черногории, должно начать работу в 2023 году, а на полную мощность оно должно заработать в 2024 году, заявил глава Департамента информационно-коммуникационной инфраструктуры и информационной безопасности в Министерстве государственного управления, цифрового общества и СМИ Душан Кркотич.

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Он в качестве гостя на утренней программе телевидения Черногории сообщил, что в течение 2022 года будут приняты все правовые нормы, необходимые для функционирования агентства кибербезопасности.

«Агентство кибербезопасности должно быть центральным органом для общего реагирования на киберугрозы в Черногории. Кибербезопасность — многомерная сфера, в которой помимо образования есть и другие измерения, такие как защита критической информационной инфраструктуры. Это очень важный сегмент, которому Евросоюз уделяет особое внимание. Агентство обязательно займется тем, как защитить нашу информационную инфраструктуру, на которой базируются все социально-экономические процессы в стране», — сказал Кркотич.

Повышение осведомленности всего общества, как государственного, так и частного сектора, является, по его словам, одним из приоритетов, признанных в рамках Стратегии кибербезопасности.