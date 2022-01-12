Вашингтон, , 15:27 — REGNUM В 2022 году рост мировой экономики значительно замедлится. Такие прогнозы содержатся в докладе Всемирного банка.

Всемирный банк Minsvyaz.ru

«Это связано с тем, что пандемия коронавируса и возникающие проблемы с прерванными цепочками поставок будут продолжаться, в то время как программы государственной помощи иссякнут», — говорится в документе.

Согласно прогнозам ведомства, рост мировой экономики замедлится до 4,1% в 2022 году. Однако в связи с распространением штамма «Омикрон» он может замедлиться до 3,4%.

Согласно предварительным подсчетам, рост мировой экономики в 2021 году составил 5,5%.