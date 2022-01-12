Далматово, Курганская область, , 15:24 — REGNUM В Далматовском районе Курганской области мужчину во время сварочных работ завалило землёй. Пострадавший погиб, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Сварка Klv.lg.ua

Установлено, что в декабре 2021 года при исполнении сварочно-монтажных работ на участке трубопровода произошло обрушение стенок котлована. Электросварщика засыпало грунтом, мужчина погиб на месте.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ»).

В настоящее время устанавливаются конкретные виновники происшествия.

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