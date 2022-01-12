Москва, , 15:23 — REGNUM У Соединённых Штатов у самих много проблем, поэтому стоит лучше задуматься о них, а не мечтать о России. Такой совет заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ее размышления на случай, если бы она была гражданской РФ.

Виктория Нуланд в Киеве, 27 апреля 2016 года U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Напомним, Нуланд заявила, что, будь она российской гражданской, она «хотела бы видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда (на Украину) в снег».

«Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот», — указала в своём телеграмм-канале российский дипломат.

Захарова упомянула американское образование, о качестве которого «красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома», а также систему здравоохранения США, наглядно продемонстрировавшую во время пандемии «свой уровень как населению страны, так и всему миру».

Также представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что о проблеме дорог лучше начинать думать с Нью-Йорка, потому что «таких колдобин, как на Манэттене» в крупнейших городах планеты найти проблематично.

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По словам Захаровой, деньги на развитие дорог, медицины и образования в США можно будет найти, если Вашингтон сократит американские базы в Европе, которые «плотным кольцом окружают Россию как «холодной зимой», так и «горячим летом». Также она призвала США прекратить «выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Гуайдо или Тихановской» и направить эти средства на решение проблем страны.