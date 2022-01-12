Москва, 12 января, 2022, 15:23 — ИА Регнум. У Соединённых Штатов у самих много проблем, поэтому стоит лучше задуматься о них, а не мечтать о России. Такой совет заместителю госсекретаря США Виктории Нуланд дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ее размышления на случай, если бы она была гражданской РФ.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Виктория Нуланд в Киеве, 27 апреля 2016 года

Напомним, Нуланд заявила, что, будь она российской гражданской, она «хотела бы видеть скорее вложения в систему образования, медицину, строительство дорог, чем вливание денег для создания кризиса и отправки военных туда (на Украину) в снег».

«Виктория, оставайтесь гражданином США и думайте о том же самом, только в отношении своей страны — проблем невпроворот», — указала в своём телеграмм-канале российский дипломат.

Захарова упомянула американское образование, о качестве которого «красноречиво говорят абсурдные и полные ошибок заявления представителей Белого дома», а также систему здравоохранения США, наглядно продемонстрировавшую во время пандемии «свой уровень как населению страны, так и всему миру».

Также представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что о проблеме дорог лучше начинать думать с Нью-Йорка, потому что «таких колдобин, как на Манэттене» в крупнейших городах планеты найти проблематично.

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По словам Захаровой, деньги на развитие дорог, медицины и образования в США можно будет найти, если Вашингтон сократит американские базы в Европе, которые «плотным кольцом окружают Россию как «холодной зимой», так и «горячим летом». Также она призвала США прекратить «выделять миллиарды на цветные революции по всему миру и содержание самозванцев типа Гуайдо или Тихановской» и направить эти средства на решение проблем страны.