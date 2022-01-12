Калуга, , 16:18 — REGNUM В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 131 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 12 января. Днём ранее, 11 января, в регионе было зарегистрировано 127 случаев заражения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 564 человек, 62 тыс. 427 человек выздоровели. За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер один человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 253 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

По информации регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на стационарном лечении находятся 850 пациентов, в том числе 82 — в реанимации. В регионе развёрнуто 1 350 инфекционных коек. Свободный коечный фонд составляет 37%.

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