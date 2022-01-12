Подгорица, 12 января, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В действующие в Черногории эпидемиологические меры власти внесли изменения. Новые меры действуют с 13 по 19 января.

Health.mil Эпидемия

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С 13 января облегчили условия въезда в страну. Теперь это возможно сделать при соблюдении одного из четырех условий: подтверждение вакцинации не старше 6 месяцев, негативный ПЦР-тест не старше 72 часов, быстрый тест не старше 48 часов или подтверждение о перенесенном ковиде не старше 180 дней.

Ранее к сертификату о вакцинации или справке о перенесенной болезни требовался еще ПЦР-тест или быстрый тест. Теперь эту меру отменили.